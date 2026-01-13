Неизвестные дроны атаковали сразу три танкера в Черном море, - Reuters

Изначально считалось, что было атаковано четыре корабля.

Во вторник, 13 января, в Черном море неизвестные беспилотники атаковали три нефтяных танкера под управлением Греции. Корабли направлялись на погрузку нефти на терминал, расположенный на побережье России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отмечается, что эти атаки произошли на фоне резкого падения добычи нефти в Казахстане. Американские нефтяные гиганты, работающие в стране, столкнулись с трудностями при транспортировке нефти через Россию из-за ухудшения погодных условий и повреждений в результате украинских атак дронами.

Кто стоит за атаками на танкеры, точно неизвестно. Руководство Украины заявлений не делало. Каспийский трубопроводный консорциум, который эксплуатирует терминал, где танкеры должны были загрузить груз, также отказался от комментариев.

Один из акционеров трубопровода, компания Chevron, заявила, что ей известно о сообщениях об инцидентах с участием судов, направлявшихся к погрузочным сооружениям CPC. Отмечается, что среди них был один танкер, зафрахтованный Chevron.

"Все члены экипажа в безопасности, судно остается стабильным. Оно направляется в безопасный порт, и мы координируем свои действия с оператором судна и соответствующими органами власти", – говорится в заявлении.

Журналисты со ссылкой на собеседников рассказывают, что два танкера Suezmax и один танкер Aframax были атакованы по пути к терминалу Южная Озерка. Там загружается около 80% казахстанской нефти, предназначенной для международных рынков. А 29 ноября был атакован сам терминал.

В материале говорится, что атаки на танкеры в Черном море могут привести к увеличению расходов на перевозку и страхование для тех, кто планирует загрузить нефть на российских терминалах в Черном море.

Что известно об атакованных танкерах

Танкер Delta Harmony управляется греческой компанией Delta Tankers. По информации источников журналистов, он должен был загрузить казахстанскую нефть из Tengizchevroil, подразделения американской нефтяной компании Chevron.

Также под удар попало судно Delta Supreme, которое тоже управляется Delta Tankers. Компания не сразу ответила на запрос о комментарии.

Третье атакованное судно под названием Matilda зафрахтовано дочерней компанией KazMunayGas (KMG) и управляется греческой компанией Thenamaris. Этот корабль должен был загрузить казахстанскую нефть из Карачаганака, когда он был атакован двумя дронами в 48 км от причала СРС.

"По предварительной оценке, никто не пострадал, а судно получило незначительные повреждения палубных конструкций, которые можно полностью отремонтировать. Судно, которое пригодно к плаванию, сейчас отплывает из этой зоны", – сказал представитель Thenamaris.

Примечательно, что изначально считалось, что было атаковано четыре корабля – в список включали танкер Freud, который эксплуатирует греческая компания TMS. Однако там опровергли эту информацию.

Атаки по танкерам

Несколько дней назад СМИ сообщили о том, что у побережья Турции дрон атаковал нефтяной танкер, направлявшийся в Россию. Отмечалось, что ни один член экипажа не пострадал, однако судно получило повреждения.

А в ночь на 18 декабря в порту Ростова-на-Дону под атаку беспилотников попал российский нефтяной танкер "Валерий Горчаков". Судно частично ушло под воду.

