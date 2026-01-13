Православный праздник сегодня в народе называют Нинин день.

14 января по новому церковному календарю вспоминают святую равноапостольную Нину и ее духовный подвиг. Рассказываем, какие традиции связаны с этой датой, что принято и не рекомендуется делать 14 января, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю.

Православный праздник сегодня - дата в новом церковном календаре

14 января православные в Украине чтят память святой равноапостольной Нины - просветительницы Иверии (современной Грузии), благодаря которой страна приняла христианство (в староцерковном календаре святую почитают 27 января).

Святая Нина жила в конце III - начале IV века. Родилась она в Каппадокии, в знатной и верующей семье. Известно, что отец ее был родственником святому Георгию Победоносцу, а мать - сестрой Иерусалимского патриарха. Когда Нине было 12, семья переехала в Иерусалим: отец получил благословение на отшельническую жизнь, а мать стала диаконисой при храме Гроба Господня. Воспитывала Нину благочестивая старица.

Видео дня

С юных лет Нина изучала Священное Писание, а услышав о далекой Иверии, решила отправиться туда проповедовать слово Божие. Согласно преданию, ей было видение - Нине явилась Пресвятая Богородица и вручила крест из виноградной лозы.

В Иверии Нина прославилась как праведница и целительница - по ее молитвам происходили многочисленные исцеления. Проповедуя христианство, Нина обошла практически весь край и обратила в новую веру даже царя Мириана. После этого в Иверию пригласили епископа и священников из Константинополя, а в стране появился первый христианский храм во имя святых апостолов.

В Грузии святую Нину почитают как просветительницу и покровительницу православия.

***

Кого еще вспоминают сегодня согласно новому календарю:

преподобных отцов, что в Синае и Раифе были убиты;

преподобного Иосифа Аналитина Раифского;

преподобного Феодула,

а также преподобного Стефана.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата в старом календаре

По юлианскому календарю (старому церковному) в этот день отмечают Обрезание Господне, а также чтят память святителя Василия Кесарийского - ранее рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты с ней связаны.

О чем просят в молитвах 14 января, чего нельзя делать сегодня

В этот православный праздник молятся равноапостольной Нине - просят у нее отвести беду, утешить в скорби, помочь в добрых делах. Считается, что святая покровительствует всем благим начинаниям, помогает сохранить мир и согласие в семье.

В народе день называют Нинин. В это время принято наводить порядок в доме, завершать начатое, стирать, заниматься рукоделием. Говорят, что тот, кто не будет лениться, тому будет везти в течение всего года.

Особое внимание уделяют домашним животным, прежде всего коровам: их нужно хорошо накормить, убрать в хлеву. Существует поверье, что коровье молоко, особенно парное, выпитое в этот день, имеет целебную силу - укрепляет здоровье и помогает при тяжелых недугах.

Также день считается благоприятным временем для начала новых проектов и дел в бизнесе - то, что начато сегодня, может принести прибыль и успех.

В церковный праздник 14 января не одобряются лень, зависть, жадность, не следует ссориться, повышать голос, сквернословить, сплетничать и отказывать в помощи.

По народным поверьям этот день считается неблагоприятным для финансовых операций - не следует одалживать деньги и брать в долг, иначе можно столкнуться с потерями. Категорически запрещено обижать животных - это плохая примета.

Приметы на 14 января

Природа в Нинин день подсказывает, каким будет ближайшее время и чего ждать от будущего урожая:

туманный круг вокруг Луны - будут вьюги и метели;

деревья покрылись инеем - потеплеет;

петухи рано запели - к оттепели;

закат красного цвета - будет урожай пшеницы;

небо усыпано звездами - потеплеет, а если звезд не видно - жди ненастье и вьюгу.

Считается, что если сегодня мороз и пошел снег, то вскоре обязательно потеплеет.

Вас также могут заинтересовать новости: