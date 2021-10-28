Сомнительные методы "лечения" оттачивают на обычных пациентах.

В России пациентов с коронавирусом, которым необходим кислород, "лечат" довольно оригинально. Для подачи жизненноважного вещества в одной из больниц используют обычные пластиковые бутылки из-под минеральной воды.

Странный "ковидный" лайфхак возмущенная россиянка сняла на видео, с ним она обратилась на телеканал города Красноярска.

Так, в российской больнице вместо банок системы Боброва решили использовать пластиковые бутылки. Врачи не потрудились даже оторвать этикетку. Все пациенты могли лицезреть, благодаря чему они получают кислород - их жизни спасала пустая тара из-под минералки.

"Ладно, если бы это поселок был какой-то. Почему в таком медучреждении для пациентов на кислороде используют совсем не медицинское изделие с этикеткой от газировки? Неужели нет денег?", - россиянка пожаловалась на вопиющий инцидент журналистам.

Читайте такжеУбийственная настойка: в российском городе умерла 2-летняя девочкаНа этом женщина не остановилась. Возмущенная пациентка отправила жалобы в Минздрав РФ, однако оказалось, что там ей едва ли помогут. Больница, в которой пациентов "лечат" системой подачи кислорода с обычной бутылкой, находится в подчинении у Федерального медико-биологического агентства. Кто будет разбираться в инциденте или же власти РФ спустят ситуацию "на тормозах" - пока что остается загадкой.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России невакцинированных от COVID-19 россиян старше 60 лет отправили на самоизоляцию.

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Автор: Полина Кузенко