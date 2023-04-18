По словам очевидцев, пылает трава.

В Тюмени в России вспыхнул масштабный пожар. Огонь виден со многих точек города.

Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно "что-то горит" в районе Велижановского тракта. Пожар бушует неподалеку от ЖК "Звездный".

По словам очевидцев, на месте пожара работают спасатели и сотрудники лесной охраны.

Видео дня

В соцсетях распространяются видео с масштабным возгоранием. На одном из них женщина за кадром говорит, что, вероятно, пылает трава. При этом, масштабы пожара лишь растут.

Официальной информации по пожару в Тюмени российские власти пока не предоставляли.

Пожары в России: последние новости

10 апреля под российской столицей произошла "бавовна". Под Москвой загорелся склад с запчастями, а перед этим якобы раздался взрыв. Сообщалось, что огонь распространился более чем на 1000 квадратных метров.

Несколькими днями ранее в Москве горело здание Минобороны РФ. Источник возгорания находился в кабинете на третьем этаже.

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