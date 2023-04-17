Местные власти заявили, что горят два объекта.

В ночь на понедельник, 17 апреля, в российском Белгороде загорелась подстанция.

Как сообщают местные Telegram-каналы, пожар на подстанции возле следственного изолятора начался после "прилета" - якобы ее атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. В результате этого в центре города и населенных пунктах области проблемы с электричеством.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгороде и Белгородском районе зафиксированы два пожара на гражданских объектах.

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"Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара", - написал он.

Взрывы и пожары в Белгороде

Как известно, в городе и области после полномасштабного вторжения РФ часто происходят пожары. Именно с территории Белгорода россияне обстреливают ракетами Харьковскую область, иногда они разрываются на их территории.

10 апреля на территории аэропорта им. Шухова в Белгороде упал беспилотный летательный аппарат с бомбой, а до этого другой БПЛА атаковал газовую станцию.

Напомним, что местные власти решили в этом году отказаться от парада к 9 мая, чтобы "не провоцировать Украину".

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