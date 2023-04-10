По данным российских СМИ, площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров.

В Подмосковье вспыхнул мощный пожар. По данным российских СМИ, перед возгоранием очевидцы слышали взрыв.

Российские паблики отмечают, что пожар бушует в подмосковном Нахабино. Там горит склад с запчастями. В сети появляются первые видео с места происшествия.

"Перед возгоранием там рванул кислородный баллон. Площадь пожара составляет 1000 квадратов", - передает один из московских пабликов.

Видео дня

На месте работают спасатели. Информации о жертвах или пострадавших нет. Над составом поднимается столб густого дыма.

Странные пожары в РФ: последние новости

В России странно вспыхивают как военные объекты, так и гражданские предприятия. Недавно в Ярославле загорелся моторный завод, где изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения, а перед этим, 18 марта, вспыхнула пожар в Московской области на территории химзавода.

А несколько дней назад в Российской Федерации снова пылало. На этот раз вспыхнула птицефабрика под Брянском.

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