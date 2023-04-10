В Подмосковье вспыхнул мощный пожар. По данным российских СМИ, перед возгоранием очевидцы слышали взрыв.
Российские паблики отмечают, что пожар бушует в подмосковном Нахабино. Там горит склад с запчастями. В сети появляются первые видео с места происшествия.
"Перед возгоранием там рванул кислородный баллон. Площадь пожара составляет 1000 квадратов", - передает один из московских пабликов.
На месте работают спасатели. Информации о жертвах или пострадавших нет. Над составом поднимается столб густого дыма.
Странные пожары в РФ: последние новости
В России странно вспыхивают как военные объекты, так и гражданские предприятия. Недавно в Ярославле загорелся моторный завод, где изготавливали двигатели для одного из российских ядерных комплексов и другого вооружения, а перед этим, 18 марта, вспыхнула пожар в Московской области на территории химзавода.
А несколько дней назад в Российской Федерации снова пылало. На этот раз вспыхнула птицефабрика под Брянском.