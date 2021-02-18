На видео мужчина в мешке говорит, что задыхается.

В российских СМИ 12 февраля появился ролик, снятый в одной из исправительных колоний Тюмени – на нем заключенного засунули в мешок, накрыв голову пакетом. ФСИН никаких нарушений в инциденте не увидела.

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Как сообщает TJournal, в ролике слышны фразы «Вот в такие мешки будем вас упаковывать» и «Всё, вот так будете жить, все здесь, в мешке». Мужчина в мешке несколько раз произнёс «Не надо», а потом сказал, что задыхается.

Тюменский омбудсмен Сергей Миневцев сообщил, что на ролике — колония строгого режима №1. По его данным, врачи не зафиксировали повреждений у мужчины в мешке. ФСИН пообещала разобраться в произошедшем.

В дальнейшем февраля ведомство заявило, что «никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было».

Участники съёмки объяснили, что запись сделали якобы для розыгрыша приятеля. Материалы УФСИН России по Тюменской области по данному факту были направлены в полицию для дальнейшего принятия решения

Председатель Общественной наблюдательной комиссии в Тюменской области Елена Мороза рассказала, что с заключёнными «всё в порядке», их осмотрел медик, жалоб при посещении колонии не возникло.

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Автор: Дмитрий Захаров