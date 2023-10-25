Мобилизированного на войну против Украины Антона предал отец, который сдал бегство сына военкомам.

В России под личиной отца мобилизированного на войну в Украину оккупанта скрывался "Павлик Морозов" 21-го века - мужчина, в уме которого действующий лидер РФ Владимир Путин "посеял" убеждение, что украинцы - враги, сдал военкомам собственного сына.

Инцидент произошел в Москве. 24-летний военный Антон пару недель назад вернулся домой в двухнедельный отпуск после службы. Он использовал это время для того, чтобы сбежать из России, отмечает Baza.

РФ забрала Антона на войну в рамках мобилизации в конце сентября 2022 года. После возращения домой парень в первую неделю был у родителей, а 13 октября заявил им, что едет к друзьям.

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После отъезда сына отец нашел в его комнате военный билет. Также, порывшись в вещах Антона, он обнаружил пропажу заграничного паспорта. Сильно расстроившись, мужчина решил донести на сына в военкомат.

"Отец Антона сразу же побежал в военкомат - он был очень расстроен, что парень уехал. По его словам, сын собирался вернуться на СВО, а родители товарищей даже передавали ему посылки для своих", - пишет Baza.

Отмечается, что оккупант взял с собой в дорогу 300 тысяч рублей наличными. Из-за жалобы отца, за его поиски взялись правоохранители РФ. Они выяснили, что в день побега "мобик" купил билет на поезд в Минск. Уже с территории Беларуси он срочным рейсом вылетел в Ереван (Армения).

В Украине оккупантов уничтожает подполье

Сегодня росСМИ заявили, что 23 октября на территории временно оккупированного города Бердянск (Запорожская область), военного РФ неизвестные взорвали насмерть в машине. Отмечается, что под его водительское сидение заложили бомбу. От травм он скончался.

Ранее партизаны также сообщали, что отравили почти два десятка российских офицеров в Мариуполе. Не удивительно, что при таком раскладе, мобилизированным в российскую армию не слишком хочется воевать за цели "СВО" Путина в Украине.

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