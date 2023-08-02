В частности, из 17 отравленных офицеров уже двое умерли.

Во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны массово отравили офицерский состав российских захватчиков.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, группа "Ї" городского сопротивления совершила новый саботаж против российских оккупантов.

"Во время празднования "Дня ВМФ" на одном из военных объектов был массово отравлен офицерский состав. В тяжелом состоянии в госпиталь поступило 17 российских военных, из них вчера уже умерло двое офицеров. Судьба остальных 15 до конца не решена", - сообщил Андрющенко.

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По его информации, российские оккупанты подозревают применение цианида и пестицидов в пище.

Партизаны в Мариуполе

Как сообщал УНИАН, 29 июля украинские партизаны провели операцию против российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.

В частности, группа "Ї" уничтожила технику и оборудование военных РФ. Были обезврежены три военных грузовика, нанесены значительные повреждения зданию, где располагалось военно-инженерное подразделение оккупантов, и выведено из строя оборудование для изготовления "зубов дракона".

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