Министр обороны РФ озвучил соответствующий "приоритет" в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр обороны РФ опозорился новой целью путинской "СВО" в Украине. По его словам, освобождение российских пленных - теперь главная "головная боль" для его ведомства.

Об этом Шойгу высказался в рамках своего выступления на XI Московской конференции по международной безопасности. Слова министра цитирует NEWS.ru.

"Одна из приоритетных гуманитарных задач "специальной военной операции" - освобождение российских военнослужащих из украинского плена", - указал Шойгу.

По его словам, на данный момент РФ уже наладила сотрудничество с комитетом Красного Креста, чтобы найти плененных оккупантов в Украине. Он уточнил, что это достаточно "деликатная" работа, сославшись на то, что Киев "не способен договариваться".

Также на конференции Шойгу отметился заявлением о том, что Россия не использует кассетные боеприпасы на войне в Украине "по гуманитарным соображением". Заявление своего министра высмеяли россияне.

Под постом о Шойгу на одном из телеграм-каналов пропагандистских СМИ комментаторы напомнили, что Россия била кассетными боеприпасами не только по городам Украины, но и по Грузии: "Врут, как дышат. С первых дней войны применяют"; "Такие, блин, гуманитарии у нас вообще"; "Хватит смеяться, может ему правда не сообщили", - заявили россияне.

Путин ответил, включает ли его "СВО" новый поход на Киев

Напомним, ранее диктатор Владимир Путин во время пресс-конференции с российскими "военкорами" попытался уйти от вопроса, высмеивающего успехи оккупантов в Украине. Еще в начале полномасштабного вторжения армия РФ заявляла, что возьмет столицу Киев "за три дня". Но, как известно, "мечта" не сбылась.

На встречный вопрос журналистов о том, ждать ли нового "похода" оккупантов на Киев, Путин сказал, что для этого нужна новая мобилизация в РФ.

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