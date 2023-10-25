От полученных травм он не выжил.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) "расплата" пришла к еще одному оккупанту: его насмерть взорвали в личном авто.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza 25 октября. По данным росСМИ, его ликвидировали около 21:00 у дома на улице Мичурина. Происшествие случилось 23 октября.

Неизвестные подложили бомбу под водительское сидение машины, на которой ездил военный РФ.

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"По предварительным данным, бомба была заложена под водительское сидение "копейки", на которой ездил военный. От полученных травм водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьях о теракте и хранении взрывоопасных веществ, пишет Baza.

В Бердянске на воздух "пустили" авто гауляйтера

В начале 2023 года в Бердянске случился аналогичный инцидент: кто-то подложил бомбу в машину местного гауляйтера. 13 января возле бердянского аэродрома прогремела серия мощных взрывов. Тогда оккупанты заявили о попытке покушения на самопровозглашенного "главу" города. Сообщалось, что после взрыва ему удалось выжить.

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