На документе есть подпись управляющего делами Московской патриархии митрополита Григория Воскресенского.

В России священникам РПЦ МП пришла рассылка с Москвы о том, как следует молиться за победу России в период Великого поста.

Речь идет о чтении "Молитвы о Святой Руси". Соответствующее письмо с подписью управляющего делами Московской патриархии митрополита Григория Воскресенского попало в распоряжение росСМИ.

В упомянутой молитве литургическое творчество патриарха Кирилла (главы Русской православной церкви) включает такие смыслы:

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"Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея. Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу".

Отмечается, что это первый документ, на официальном уровне пропагандирующей внутрицерковную поддержку войны.

В распоряжении Воскресенского говорится о том, что священники должны читать молитву ежедневно - на службе и дома. Также рекомендуется предлагать чтение "святых слов" монашеству и мирянам.

РПЦ МП создала новую идеологию для России

В марте Русская православная церковь Московского патриархата также приняла идеологический документ, в попытке насадить россиянам ненависть к Украине посредством веры. В нем война с Украиной называется "священной".

Соответствующую идеологию РПЦ МП формировала не без участия Кремля. Как известно, ранее Россия предпочитала говорить о событиях в Украине, как об "СВО". Примечательно, что в новой идеологии церкви этот момент упускают, называя события войной. Также в ней РПЦ МП утверждает, что Россия, по итогу боевых действий, захватить всю территорию Украины.

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