Значительная часть приговоров, даже по самым тяжелым обвинениям, заканчивается условными сроками.

За первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела по статье 337 УК - "самовольное оставление части" (самое строгое наказание по ней может достигать от пяти до десяти лет лишения свободы).

Это уже больше, чем за весь 2022 год (1001 дело), подсчитала "Медиазона", собрав статистику на сайтах гарнизонных военных судов.

Примечательно, что большинство дел (992), поступивших на рассмотрение в суды, были возбуждены уже после того, как в России ужесточили ответственность за "преступления против военной службы" (это статьи о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику, самовольном оставлении части, дезертирстве и другие) и объявили так называемую "частичную мобилизацию".

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Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2021 году за "преступления против военной службы" осудили 1083 человек, в 2022-м - 1379 человек.

По подсчетам "Медиазоны", если к середине 2022 года в гарнизонные суды ежемесячно поступало около сотни уголовных дел о "преступлениях против военной службы", то сейчас их число выросло в четыре раза (март 2023-го - 441, апрель - 435). 80% из этих дел о самоволках.

Однако значительная часть приговоров на статье 337, даже по самым тяжелым обвинениям, заканчивается условными сроками. Это делается для того, чтобы отправить подсудимого не за решетку, а на войну. В указе Путина о мобилизации прямо запрещается увольнять осужденных военных, если им не дали реальный срок.

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