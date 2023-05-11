С прошлого лета заключенные были основным источником новобранцев для ЧВК "Вагнер" в Украине.

Минобороны России расширило схему вербовки российских заключенных для войны в Украине – только за апрель 2023 года в армию РФ завербовали до 10 тысяч осужденных.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Твиттер со ссылкой на данные разведки, отмечая, что с лета прошлого года заключенные были основным источником новобранцев для ЧВК "Вагнер" в Украине.

Однако, по данным британской разведки, группа "Вагнера", скорее всего, лишилась доступа к российской пенитенциарной системе в феврале 2023 года, когда обострился ее публичный конфликт с российским Минобороны.

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"Кампания Министерства обороны по вербовке заключенных является частью более интенсивных усилий российских военных для увеличения своей численности. При этом они пытаются избежать новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярной среди российского населения", - отмечается в сводке.

Мобилизация в России

В России стараются изо всех сил популяризировать мобилизацию. Также там приравняли электронные повестки к бумажным, чтобы точно лишить российских мужчин возможности уклониться от призыва. Пополнение для своей армии российские вербовщики ищут даже среди мигрантов из Центральной Азии, проводя кампании в мечетях и миграционных службах.

В то же время, как отмечал представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов, Россия при нынешнем уровне мобилизации не сможет компенсировать потери на войне в Украине. По данным Генштаба, украинские воины только за вчерашние сутки ликвидировали 610 оккупантов, а общие потери россиян на войне в Украине достигают 197 тысяч.

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