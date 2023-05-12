Согласно статистике МВД РФ, в 2022 году число россиян, получивших новые паспорта из-за смены пола выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал мошенниками россиян, которые меняют пол только по документам якобы для того, чтобы избежать службы в армии и призыва на войну в Украине по мобилизации.

По его словам, такие люди "нарушают интересы России и подрывают обороноспособность страны".

"Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Я имею в виду тех, кто побежал и для того, чтобы уйти от мобилизации, сменил пол. Мы будем действовать с учетом новых реалий", - заявил Бастрыкин.

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Согласно статистике МВД РФ, в 2022 году число россиян, получивших новые паспорта из-за смены пола выросло почти вдвое по сравнению с 2021 годом: с 554 до 936 человек. Лидерами здесь стали столичные агломерации - Москва с Подмосковьем и Петербург с Ленинградской областью.

Запрет в РФ на смену пола в паспорте

В Российском Минюсте планируют законодательно запретить гражданам менять пол в паспорте, рассказал глава ведомства Константин Чуйченко. По его словам, это станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве.

В Госдуме решили ускоренно ввести запрет на смену пола без хирургической операции - для этого в ближайшее время в нижнюю палату парламента внесут соответствующий законопроект, сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Документ могут рассмотреть уже 15 мая.

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