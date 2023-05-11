Рогозин считает, что избежать второй волны мобилизации можно только при условии массового наплыва желающих отправиться на войну по контракту.

В России нужно начать вторую волну мобилизации из-за нехватки солдат на войне в Украине, заявил бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти еще одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают", - сказал Рогозин.

По его словам, российская армия продолжает нести потери, даже когда боевые действия находятся на паузе, - это происходит из-за артиллерийских обстрелов.

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"Их надо восполнять. Придется каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос: где ты был, когда нашей стране было тяжело", - подчеркнул Рогозин.

Он считает, что избежать второй волны мобилизации можно только при условии массового наплыва желающих отправиться на войну по контракту. Однако сейчас набор добровольцев происходит не слишком быстро и эффективно, несмотря на то, что есть "колоссальный резерв" из офицеров и военных, которые служили в армии России, отметил Рогозин. По его мнению, такие люди должны быть "самыми мотивированными" и "не соблазняться рублем и другими коврижками".

Другие заявления Рогозина

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал Кремль за яркие фейерверки в Москве на 9 мая и "ткнул носом" российскую армию за все поражения в Украине. Он признал, что у оккупантов "очень большие" проблемы на фронте и призвал вместо гуляний сосредоточиться на войне.

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, якобы находящийся на позициях россиян во временно оккупированной Запорожской области, рассказал, что подразделения оккупантов ждут контрнаступления Сил обороны Украины и прогнозируют, что "будет тяжело".