Привычные напитки получат в России необычные названия.

В России импортозамещение перешло на новый уровень. Подразделение Coca-Cola в РФ - ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" - сменило название на "Мултон Партнерс" и теперь проводит ребрендинг американских напитков.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь в России вместо Coca-Cola будут продавать "Добрый Cola", а вместо Fanta – "Добрый Orange". Также появятся новые "отечественные" вкусы - Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Для Schweppes в РФ тоже придумали новое название - "Rich тоник". В то же время Sprite вообще исчезнет с полок российских магазинов, якобы из-за того, что "не имеет спроса".

Первую партию "обновленных" напитков планируют запустить осенью.

Как известно, бренды соков "Добрый" и Rich, начали выпускать в России еще в 1998 году. Coca-Cola поглотила в 2005 году "Мултон", и вот теперь корпорация запустила "русификацию".

Напомним, ранее УНИАН показал, как в России "импортозаместили" McDonald's. На фаст-фуде заметили плесень и гниль, а сам логотип оказался краденным.

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