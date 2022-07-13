В России решили изменить национальные стандарты в области упаковки товаров.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко предложила профильным ведомствам изменить стандарты этикеток продуктов из-за дефицита бумаги и чернил.

Об этом сообщает российский "РБК".

Речь идет о стандартах, которые фиксируют минимальную и максимальную площадь этикетки со сведениями о продукте на картонной упаковке. Соответсвующее предложение поступило от представителей бизнеса. По мнению производителей, в условиях дефицита бумаги и чернил целесообразно давать на упаковке меньше сведений о товаре.

Отмечается, что с 24 июня российский союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) обратился в правительство РФ с предложением увеличить максимальный объем упаковки для продукции, которая рассчитана на детей до трех лет, до 0,5 литра. В союзе уверены, что это позволит сэкономить пищевую упаковку, с приобретением которой начались проблемы.

Напомним, ранее СМИ показали, как "импортозамещение" добивает россиян.

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