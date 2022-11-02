Мужчина решил сходить в военкомат, так как не видел рисков "зачислиться" в ряды ВС РФ.

В России до сих пор регистрируют выдачу повесток мужчинам после якобы завершения частичной мобилизации.

Как пишет Telegram "Baza", очередной случай зафиксирован в Уфе. Местному жителю выдали повестку и пригласили на мобилизацию.

Примечательно, что повестку россиянину вручали по телефону.

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Мужчина решил сходить в военкомат, так как не видел рисков "зачислиться" в ряды ВС РФ после официального завершения мобилизации.

Однако на деле всё вышло немного по-другому, отмечает издание.

В военном комиссариате мужчине выдали повестку на 17 ноября. Сказали: "Придёте и всё узнаете". В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для "отбора на призыв по мобилизации".

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.

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