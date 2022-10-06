"Учебная подготовка" мобилизованных свелась к однократной стрельбе на полигоне в Солоти.

Более 100 мобилизованных из Брянской области, находящихся сейчас в белгородском поселке Солоти, отказались ехать на войну против Украины. Их планировали отправить отбивать освобожденный ВСУ Лиман в Донецкой области.

Об этом сообщает российское издание "Сота".

Как рассказали изданию сами мобилизованные, из предыдущей брянской группы численностью также около 100 человек, по их данным, вернулся только один и сейчас находится в госпитале.

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Их якобы собирались отправить отбивать Лиман. И они уже получили угрозу от военного руководства, что в случае отказа штурмовать Лиман их подвергнут издевательствам или отправят в тюрьму.

По словам мобилизованных, обещали им месяц обучения в Клинцах, а после – отправку на границу Брянской области, а не на фронт. Но "учебная подготовка" мобилизованных свелась к однократной стрельбе на полигоне в Солоти. Последний уже известен гибелью там призывников, смерти которых оформляют как суицид.

Также их вынуждают подписать контракт, соблазняя большими зарплатами, но соглашаются на это лишь единицы.

Власти Брянской области отреагировали на требования более сотни мобилизованных не отправлять их на штурм Лимана. В распространенном сообщении заявляют, что мобилизованные получат выплаты по 200 тысяч рублей из регионального бюджета.

Эта информация подтверждает появившиеся ранее сообщения Генштаба ВСУ о том, что россияне отправляют мобилизованных на фронт без подготовки.

Мобилизация в РФ – что стоит знать

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе.Позже был опубликован соответствующий указ и там не идет речь только о запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч человек. В СМИ появлялась информация о намерении привлечь 1-1,2 миллиона человек.

Вскоре повестки начали раздавать и тем, кто не подходит под мобилизацию. Об этом не молчали даже российские пропагандисты. Президент РФ Владимир Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России "частичной" мобилизации.

После объявления мобилизации из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. В частности, в Финляндию, Грузию, Армению, Казахстан, Монголию. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для россиян, бегущих от мобилизации. А на границе с Грузией, где скопились километровые очереди, Россия развернула пункт мобилизации людей из очереди на выезд из страны.

Точное число лиц, покинувших страну после объявления мобилизации, неизвестно. По информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона россиян выехали из России.

2 октября полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на юг Украины оккупанты уже перебрасывают первых мобилизованных и среди них есть первые погибшие.

А Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что мобилизованным лицам в Российской Федерации не хватает военной формы, спальных мест и уборных. Кроме того, мобилизованных размещают в палаточных лагерях.

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