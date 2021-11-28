Мужчина думал, что спасает коллегу.

В России полицейский выстрелом покалечил себя и напарника.

Все произошло в Красноармейском районе Самарской области, пишет samara.kp.ru.

Около четырех часов утра 23-летний сержант полиции сторожил осужденного за кражу. Тот поранился накануне и был в хирургическом отделении Красноармейской ЦРБ. Правоохранитель задремал на посту, и в этот момент в палату как раз вошел его напарник.

По словам источников издания, спросонья сержанту показалось, что осужденный встал с кровати и напал на коллегу.

"Пытаясь спасти старшего сержанта от несуществующей опасности, молодой полицейский совершил два выстрела из табельного оружия", - рассказал собеседник журналистов.

Читайте такжеПодростки петардой взорвали голову собакеВ результате коллега получил сквозное пулевое ранение правой ноги, а сам конвоир повредил себе указательный палец.

Позже полицейский объяснил руководству, что воспользовался табельным оружием якобы по неосторожности. Его напарник вошел в палату, чтобы поставить заряжаться телефон, молодой человек проснулся от шороха и схватился за пистолет. Правоохранители проверяют эту версию.

Как сообщал УНИАН, ранее в Житомире мужчина дважды выстрелил в себя, убегая от полиции. При это беглец не вынес травмы и потерял сознание.

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Автор: Катерина Комолова