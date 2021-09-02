Пожилая женщина забралась на прицепное устройство вагона и не хотела слезать.

В Российском Ульяновске пенсионерка парализовала своим телом движение одного из городских трамваев.

В пресс-службе мэрии города сообщили ria.ru, что пожилая женщина забралась на прицепное устройство вагона, схватилась правой рукой за дворник и отказывалась слезать.

В итоге в сложившейся ситуации водитель продолжать движение не могла. Трамвай остановился, и пассажиров выпустили из салона на улицу.

В мэрии утверждают, что с пенсионеркой побеседовали. При этом она кричала что-то невнятное, а затем ушла.

"Все это продолжалось несколько минут, задержки в движении трамваев не было", - сказали в пресс-службе.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в социальных сетях.

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Автор: Катерина Комолова