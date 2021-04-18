В Житомире мужчина убегал от полиции и сам себя же подстрелил из револьвера.
О случае, который произошел в субботу, 17 апреля, рассказали в патрульной полиции.
Правоохранители получили сообщение, что на улице Киевское шоссе хулиганит какой-то мужчина. Заявитель описал внешность предполагаемого нарушителя, и полицейские начали поиски.
"Около 15 часов экипаж патрульной полиции обследовал улицу Королева и заметил гражданина, похожего по описанию заявителя. На законное требование патрульных остановиться мужчина не отреагировал и начал убегать. Во время преследования беглец достал из кармана пистолет и произвел два выстрела, чем причинил себе ранение ладони и лица", - рассказали полицейские.
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Патрульные вызвали экстренную медицинскую помощь, пострадавшего отвезли в больницу.
Пистолет следователи изъяли. По предварительному заключению экспертов, это револьвер "Флобер".
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