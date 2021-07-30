По данным СМИ, мужчина встречался с девочкой.

В Самарской области подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Тело девятиклассницы с ножевыми ранениями в области шеи обнаружили в посёлке Петра Дубрава. Очевидица рассказала полиции, что на её глазах девочку прижимал к земле какой-то мужчина. После этого он сел в белую Toyota и уехал.

Полицейские нашли хозяина машины. Тот рассказал, что отдал автомобиль своему зятю, начальнику отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности Антону Безчетвертеву.

Читайте такжеДруг попросил: в России полицейский ради наказания изнасиловал 18-летнюю девушкуПодозреваемого задержали. По информации источников "Базы", мужчина встречался с 15-летней школьницей.

"Недавно отношения разладились и девушка стала угрожать, что расскажет всем об их интрижке. Возможно, это и стало мотивом убийства", - говорится в сообщении.

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Автор: Людмила Жерновская