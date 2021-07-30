Пропавшего ребенка искали почти сутки.

13-летний подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней девочки в Харьковской области, может провести в спецприемнике три года. Это максимальное наказание, учитывая его возраст.

Об этом рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет ТСН.

"Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. До этого возраста ребенок, совершивший преступление, не может быть предан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", - сказал он.

По словам Чубенко, возраст на момент совершения преступления остается фиксированным.

Читайте такжеВ Киеве парень подорвал себя на территории психбольницы: полиция сообщила подробности (фото, видео)"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки - это значения не будет иметь, потому что возраст является фиксированным", - сказал он.

Также в прокуратуре добавили, что родителей также могут наказать, если в их действиях будет выявлена халатность в отношении его аморальных поступков.

Богдан Ф. стал главным фигурантом в убийстве своей 6-летней соседки Мирославы Третьяк. Последний раз пропавшую накануне девочку видели именно в его обществе.

Парень издавна общался с Мирославой несмотря на разницу в возрасте. Однако перед убийством между ними произошла перепалка, ребенок даже пожаловалась матери по этому поводу.

Когда вечером Мирослава вышла играть со своей подружкой, к ним присоединился Богдан и, по словам матери погибшей, предложил соседке прогуляться. Пропавшего ребенка искали почти сутки правоохранители и неравнодушные.

Тело девочки нашли в ночь на 29 июля в заброшенном доме с признаками насильственной смерти. У нее констатировали ушибы головы и лица.

Автор: Людмила Жерновская