По некоторым данным, речь идет о мощностях по производству беспилотников.

В российском Подмосковье произошел масштабный пожар - в Щербинке горят склады розничной сети супермаркетов "Вкусвилл" и строительных магазинов, сообщает ресурс "Астра".

Событие зафиксировано участниками дорожного движения. В частности, обнародовано видео, которое сделал кто-то из проезжавших мимо водителей. Также в соцсетях тиражируются соответствующие фото. На них - густой черный дым, который поднимается над зданием, где, судя по всему, расположены указанные склады.

В МЧС государства-агрессора уверяют, что вспыхнуло в недостроенном торговом центре на Симферопольском шоссе, где якобы горят покрышки и картон, а площадь пожара - 500 кв. метров. В соцсетях очевидцы сообщают, что пожар очень масштабный.

В то же время в социальных сетях появились сообщения о том, что, на самом деле, в этом здании расположены мощности по производству беспилотников. Такое мнение высказал, в частности, украинский волонтер Сергей Стерненко.

Взрывы в РФ и на временно оккупированных Россией территориях

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы на временно оккупированных территориях продолжатся, в частности, на военных объектах, которые враг расположил в Крыму.

В самой России тоже довольно часто вспыхивают пожары на важных объектах. В частности, недавно сообщалось о пожаре в Адлерском районе Сочи в Российской Федерации. Загорелся резервуар с дизельным топливом.

А 15 сентября в Самаре загорелся завод по производству подшипников.

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