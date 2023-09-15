По данным российских пабликов, загорелся резервуар с маслом.

В пятницу, 15 сентября, в Самари загорелся завод по производству подшипников.

Как сообщают российские паблики, на заводе бушует мощный пожар. Столб густого дыма над предприятием виден со всех районов города.

По информации местных Телеграм-каналов, на заводе загорелся резервуар с маслом. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую площадь. Даже жители окрестных населенных пунктов видят столб дыма.

Пожары на заводах в РФ

В последнее время в РФ все чаще происходят масштабные пожары, в том числе на крупных предприятиях. В марте мощный взрыв прогремел в Московской области Российской Федерации на Московском коксогазовом заводе, а за несколько дней вспыхнула мощный пожар на территории химзавода под Москвой.

Затем в российском Ярославле загорелся моторный завод. На этом предприятии изготавливают двигатели для одного из ядерных комплексов РФ и других вооружений оккупационной армии.

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