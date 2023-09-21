Украине нужно уничтожать штабы и органы военного управления врага на оккупированной территории.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге заявил, что взрывы на временно оккупированных территориях продолжатся. Речь идет, в частности, о военных объекты российских захватчиков в Крыму.

"Вы видите результаты работы Воздушных сил, в частности это два корабля, которые отправлены вслед за крейсером "Москва", то есть уничтожены были точными ударами наших пилотов, ну и другие удары, которые осуществляются. Это поражение складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму", - сказал Игнат.

По его словам, Украине нужно уничтожать логистику врага, а также его штабы и органы военного управления.

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"Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться. Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в том числе уничтожать штабы, органы военного управления, которые враг имеет на разных направлениях", - пояснил спикер.

"Хлопок" в Крыму - последние новости

The Telegraph отмечает, что украинские шок-атаки могут означать начало конца контроля России над Крымом. Все чаще полуостров вздрагивает от громких взрывов, а среди оккупантов царит паника.

Сегодня ночью оккупирован полуостров массированно атаковали беспилотные летательные аппараты. Источники УНИАН в СБУ раскрыли, что они совместно с ВМС нанесли масштабный удар по российскому военному аэродрому "Саки".

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