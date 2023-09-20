По предварительной информации, перед пожаром местные жители слышали взрыв.

Мощный пожар вспыхнул в Адлерском районе Сочи в Российской Федерации. Вспыхнул резервуар с дизельным топливом.

По информации Telegram-канала Shot, горел резервуар с 1200 тоннами керосина. Общая площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной возгорания стала атака беспилотника. Местные жители сообщили в звуке похожем на взрыв около 5 утра.

На месте работают все службы - полиция, пожарные, скорая помощь, газовщики. Для борьбы с огнем используют специальную пену.

В свою очередь губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что в результате инцидента никто не пострадал. По состонию на 7:42 пожар ликвидировали.

Стоит отметить, что столб огня и дыма был виден за километры от места пожара.

Пожары в России - последние новости

На территории Российской Федерации часто что-то горит или взрывается. Почти всегда в этом обвиняют Украину.

К примеру, в Брянске атаковали крупнейший в РФ завод микроэлектроники. Перед этим в Дзержинске пылал завод нефтехимической продукции "Сибур", но россияне заявили, что это якобы было плановое факельное возгорание.

Кроме того, 9 сентября во временно оккупированном Симферополе вспыхнула воинская часть.

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