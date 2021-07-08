В Новоуральске из автобуса маршрута №76 выгнали девушку с ребенком, из-за того, что она требовала от пассажиров и водителя соблюдать масочный режим.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
Сначала претензии девушка высказывала водителю автобуса, на что тот отвечал, что у него нет права заставлять людей надевать маски. Сами пассажиры также отказывались выполнять требования девушки с ребенком.
В конце концов люди попросили гражданку в маске покинуть салон. Девушка не стала продолжать конфликт и вышла из автобуса вместе со своим ребенком на следующей остановке.
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