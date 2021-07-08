Сначала претензии девушка высказывала водителю автобуса, а потом самим пассажирам.

В Новоуральске из автобуса маршрута №76 выгнали девушку с ребенком, из-за того, что она требовала от пассажиров и водителя соблюдать масочный режим.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Сначала претензии девушка высказывала водителю автобуса, на что тот отвечал, что у него нет права заставлять людей надевать маски. Сами пассажиры также отказывались выполнять требования девушки с ребенком.

В конце концов люди попросили гражданку в маске покинуть салон. Девушка не стала продолжать конфликт и вышла из автобуса вместе со своим ребенком на следующей остановке.

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Автор: Денис Прядко