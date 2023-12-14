По какой именно статье разыскивается Буданов, не упоминается.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "РИА Новости". Примечательно, что в МВД РФ не упомянули, по какой именно статье разыскивается Буданов.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – говорится в базе МВД РФ.

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В чем "обвиняют" Буданова в России

21 апреля Московский Лефортовский районный суд вынес приговор начальнику Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кириллу Буданову. Его признали виновным во взрыве на Крымском мосту. В частности ему инкриминируют "терроризм" и "незаконное использование оружия".

Примечательно, что суд даже заочно арестовал Буданова на два месяца, отметив, что срок стоит отсчитывать от первого дня экстрадиции главы ГУР в Россию.

Сам глава ГУР иронично отреагировал на "заочный арест":

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", – сказал он.

Отметим, что Буданов – не единственный, кого в России объявили в розыск. Ранее подобное решение было принято и в отношении ряда военных. Так, Россия объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского. В базе МВД РФ есть и "карточка" на командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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