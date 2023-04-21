Россия объявила главу ГУР в международный розыск.

Московский Лефортовский районный суд вынес приговор начальнику Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кириллу Буданову.

Как сообщает прокремлевское издание ТАСС, его признали виновным во взрыве на Крымском мосту. В частности, ему инкриминируют "терроризм" и "незаконное использование оружия".

Суд заочно арестовал Буданова на два месяца. Однако указано, что этот срок стоит отсчитывать от первого дня его экстрадиции в Россию.

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Кроме этого его объявили в международный розыск.

Также сегодня же, 21 апреля, но на полчаса раньше, Лефортовский суд вынес приговор и расследователю Bellingcat Христо Грозеву. Его также заочно арестовали, однако за "незаконное пересечение российской границы".

Взрыв на Крымском мосту: что известно

8 октября 2022-го года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Его следствием стал обвал нескольких пролетов дорожного полотна, а также повреждения железнодорожного пути.

Через четыре дня, 12 октября, ФСБ обвинила Кирилла Буданова в организации взрыва. В феврале 2023-го года версию о причастности к теракту украинских спецслужб подтвердили в Следственном комитете России.

В феврале также стало известно, что россияне начали арестовывать тех, кто кого они считают виновными. Всего таких 12 человек сразу из нескольких стран.

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