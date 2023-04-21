Глава ГУР подчеркнул, что теперь еще более упорно будет работать над борьбой с российскими оккупантами.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал свой "заочный арест" в России. В ответ на это он пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше", - сказал Буданов в комментарии "Украинской правде".

"Арест" Буданова - в чем обвиняют главу ГУР

Сегодня Московский Лефортовский районный суд вынес приговор начальнику Главного управления разведки Министерство обороны Украины Кириллу Буданову. Его признали виновным во взрыве на Крымском мосту. В частности ему инкриминируют "терроризм" и "незаконное использование оружия".

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Суд заочно арестовал Буданова на два месяца. Однако указано, что этот срок стоит отсчитывать от первого дня его экстрадиции в Россию. Кроме этого его объявили в международный розыск.

8 октября 2022-го года на Крымском мосту прогремел мощный взрыв. Его следствием стал обвал нескольких пролетов дорожного полотна, а также повреждения железнодорожного пути.

Через четыре дня, 12 октября, ФСБ обвинила Кирилла Буданова в организации взрыва. В феврале 2023-го года версию о причастности к теракту украинских спецслужб подтвердили в Следственном комитете России.

В феврале также стало известно, что россияне начали арестовывать тех, кто кого они считают виновными. Всего таких 12 человек сразу из нескольких стран.

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