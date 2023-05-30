Украинских военачальников якобы разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

Россия объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.

Данные об этом появились в базе розыска МВД РФ. В графе "Основание для розыска" отмечается, что Залужного и Сырского якобы разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что ранее в мае Следственный комитет России ранее в мае заочно выдвинул Залужному и другим украинским топ-командующим обвинения из-за "обстрела мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

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Что предшествовало

Несмотря на то, что Россия объявляет Залужного в розыск, российские пропагандисты уже более двух недель распространяют фейки то о его гибели, то о его ранении.

На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов уведомил общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.

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