Россия объявила в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского.
Данные об этом появились в базе розыска МВД РФ. В графе "Основание для розыска" отмечается, что Залужного и Сырского якобы разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ.
Напомним, что ранее в мае Следственный комитет России ранее в мае заочно выдвинул Залужному и другим украинским топ-командующим обвинения из-за "обстрела мирного населения и гражданских объектов Донбасса".
Что предшествовало
Несмотря на то, что Россия объявляет Залужного в розыск, российские пропагандисты уже более двух недель распространяют фейки то о его гибели, то о его ранении.
На волне новой дезинформации секретарь СНБО Алексей Данилов уведомил общественность о новом заседании Ставки Зеленского с участием Валерия Залужного, сопроводив сообщение многозначительным подмигивающим эмодзи.