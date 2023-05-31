Соответствующая информация появилась на официальном сайте МВД РФ.

Российская Федерация объявила в "розыск" командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Как сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации во вторник, 30 мая 2023 года.

"Но в то время пока российская пропаганда тратит бешеные деньги на детские угрозы и запугивания, мы убеждены, что "Ничто не остановит идею, время которой пришло!" – прокомментировали в командовании "розыск" генерала.

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"Розыск" украинцев Россией

30 мая Россия объявила в "розыск" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Кроме того, в базу розыска МВД РФ попал Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее в список разыскиваемых Россией лиц попала украинская телеведущая Маша Ефросинина. Ее включили в перечень террористов и экстремистов.

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