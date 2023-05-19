Патрушев обвинил в их координации американские спецслужбы.

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты Америки в причастности к убийству российских пропагандистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

По его словам, "террористические атаки сопровождаются заранее подготовленной в Вашингтоне и Лондоне информационной кампанией", целью которой является дестабилизация общественно-политической ситуации, подрыв конституционных устоев и суверенитета России.

"Совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, а также подрыв газопровода Северный поток и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США", - заявил Патрушев.

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Убийство Дугиной и Татарского: что известно

Напомним, что прошлым летом в Подмосковье подорвали автомобиль, в котором находилась дочь российского пропагандиста Дугина. Известно, что она поддерживала войну в Украине и оправдывала зверства российской армии.

Россия обвинила в убийстве Дугиной украинские спецслужбы, в то же время Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения.

Уже в начале апреля в баре в Санкт-Петербурге подорвали российского пропагандиста Владлена Татарского. Взрывное устройство было в статуетке, которую он получил от девушки. Ее разыскали и задержали.

Тогда в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что убийство военкора было якобы спланировано украинскими спецслужбами совместно с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

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