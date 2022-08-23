Он отметил, что это не ответственность Украины, и вообще она не интересует украинскую сторону, поскольку не является нашей гражданкой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина - Дарьи Дугиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции в рамках саммита "Крымской платформы".

В частности, Зеленский так прокомментировал убийство дочери российского пропагандиста Дугина.

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. И она не находится на территории Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, впоследствии российские правоохранители заявили, что под дном авто сработало взрывное устройство.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.

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