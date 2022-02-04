На кадрах видно, как два снегоочистителя по очереди наматывают круги на перекрестке в одном из дворов среди многоэтажек.

В России работники коммунальных служб устроили дрифт на снегоочистительных машинах.

Видео с дрифтом опубликовал Telegram-канал "Мослента". Как сообщается, оно снято в Новой Москве - территории российской столицы.

"Дрифт вышел на новый уровень - теперь в занос уходят дикие снегоуборочные машины. Дрифтеров-коммунальщиков заметили в Новой Москве. Форсаж отдыхает", - говорится в описании ролика.

На кадрах видно, как два снегоуборщика по очереди наматывают круги на перекрестке в одном из дворов среди многоэтажек.

Ранее УНИАН писал, как под Киевом дрифтеры-неудачники отметились странной выходкой и сразу поплатились.

В Одессе во время дрифта пострадал парень: слетел с багажника.

На заледеневшем озере Байкал столкнулись два дрифтующих внедорожника класса "люкс".

А еще один одесский дрифтер на Porsche устроил "шоу" под зданием мэрии.

Что такое дрифт

Дрифт - от английского drift - это техника прохождения поворотов, в которой используется управляемый занос на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угле к траектории.

Также вид автоспорта, основанный на зрелищности прохождения поворотов в заносе.

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