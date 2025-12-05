'Трумэн' уклонялся от удара: как авианосец США потерял истребителя за $60 млн, - BI

Расследование показало, как авианосец "Трумэн" потерял второй самолет во время развертывания в Красном море.

Резкий маневр авианосца USS Harry S. Truman, который уклонялся от вражеского ракетного удара, завершился потерей истребителя F/A-18 Super Hornet стоимостью 60 млн долларов. Самолет вместе с буксирным тягачом соскользнул с палубы и упал в Красное море. Это подтвердило официальное расследование ВМС США, пишет Business Insider.

Инцидент произошел 28 апреля во время боевых действий против хуситов в Йемене. "Трумэн" и его ударная группа действовали в регионе, где повстанцы более года атакуют судоходные коридоры.

По данным расследования, авианосец совершил резкий уклончивый поворот после сообщения о возможном запуске баллистической ракеты средней дальности. В этот момент F/A-18 буксировали в ангар под полетной палубой.

Экипаж не услышал объявления о маневре и был застигнут врасплох, когда корабль резко наклонился. Тормоза самолета были включены, но неисправны - истребитель начал неконтролируемо катиться назад.

Скользкая палуба и неисправные тормоза

После того как моряки сняли упоры и цепи для перегона самолета, "Супер Хорнет" покатился к краю палубы, увлекая за собой тягач. Моряк, который находился в кабине, успел выпрыгнуть, получив лишь легкие травмы.

Расследование установило сразу несколько критических проблем:

неисправные тормоза F/A-18;

отсутствие надлежащей связи между мостиком и ангарным отсеком;

изношенное противоскользящее покрытие палубы, которое не обновляли с 2018 года.

В итоге истребитель Boeing, десятилетиями служивший во флоте США, был потерян.

Один инцидент в длинной серии

Этот случай стал вторым из трех, когда "Трумэн" потерял F/A-18 за одно развертывание, и не единственным серьезным инцидентом:

Декабрь: крейсер USS Gettysburg случайно сбил один из самолетов авианосца - инцидент с "дружественным огнем".

Февраль: "Трумэн" столкнулся с грузовым судном.

Май: третий F/A-18 упал в море после неудачной посадки.

Расследование отметило, что комбинация технических неисправностей, человеческого фактора и экстремальной боевой ситуации стала причиной одной из самых странных и дорогих потерь во время развертывания.

