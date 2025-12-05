Кэри-Хироюки Тагава было 75 лет.

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который известен по лентам "Мортал Комбат","Планета обезьян" и "Разборки в маленьком Токио", ушел из жизни. Мужчине было 75 лет.

Как сообщает издание Independent, он умер вчера, 4 декабря, в городе Санта-Барбара в кругу родных. По словам менеджера, причина смерти - осложнения, вызванные инсультом.

Что известно о Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава родился в Японии. Свою актерскую карьеру начал в 1986 году в массовке фильма "Большой переполох в малом Китае". Долгое время играл эпизодические роли отрицательных персонажей. За свою почти 40-летнюю карьеру он оставил более 150 ролей в кино и на телевидении. В ноябре 2015 года Тагава получил награду за значительный вклад в жанр боевого/экшн-кино на фестивале Urban Action Showcase & Expo.

Также известно, что актер принял православное крещение в Москве и имел российское гражданство.

