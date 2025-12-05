Он вышел из укрытия с поднятыми руками и сразу был убит из автомата.

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, юго-западнее Северска.

Как сообщает в своем Telegram-канале украинский мониторинговый проект DeepState, на видео, опубликованном противником, штурмовая группа врага берет в плен солдата Сил обороны.

Он выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода "получает очередь из автомата и падает на пороге дома".

Видео дня

"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", - отметили в DeepState.

Преступления российских военных

Как сообщал УНИАН, ранее, по данным DeepState, российские оккупанты расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины в Запорожской области.

По информации проекта, враг взял ребят в плен в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял.

В конце ноября также сообщалось, что в Покровске украинские штурмовики спасли побратима из плена российских захватчиков. Спасенный военнослужащий из 157-й бригады рассказал, что заблудился и случайно вышел на вражескую позицию. Там его взяли в плен.

Россияне предложили украинскому пленному воевать за них, но тот отказался. Так, враг решил расстрелять украинского военнослужащего, но этого не произошло благодаря спасательной операции штурмового подразделения.

