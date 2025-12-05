Европейские санкции не останавливают Путина, а США все больше сотрудничают с Москвой, оставляя Украину в одиночестве.

Несмотря на новые санкции, российский правитель Владимир Путин остается невозмутимым. На этой неделе российский лидер предупредил, что хотя Россия якобы не хочет войны, она готова ответить, если Европа ее начнет.

Как пишет обозреватель и международный корреспондент Sky News Доминик Вагхорн, мир приближается к завершению четвертого года войны России против Украины, но в Европе существенных изменений не наблюдается.

"Мировой порядок, основанный на правилах", который долгое время охраняла Америка, разваливается, пишет автор. Соединенные Штаты все больше сотрудничают с Россией, сосредотачиваясь на торговле и бизнес-сделках, а не на поддержке Украины.

Между тем Украина нуждается в более 100 миллиардов долларов в год для продолжения борьбы, но финансовая помощь поступает медленно. Европейские правительства до сих пор спорят, как использовать замороженные российские активы для поддержки Киева, а вариант отправки собственных войск пока исключен.

Британское расследование дела Дон Стерджесс признало Путина "морально ответственным" за отравление Скрипалей, но без серьезной финансовой и военной поддержки Европы риторика остается лишь словами.

На фоне этого администрация Трампа продолжает работу с Москвой, продавая Украине оружие через Европу, а также демонстрирует интерес к выгодным сделкам с Россией. Вагхорн пишет:

"Америка больше не хочет поддерживать ни Европу, ни Украину, а лишь наживаться на продаже оружия странам конфликта. Кажется, что привлекательных сделок, которые предлагает Москва, достаточно, чтобы удержать интерес Дональда Трампа".

Автор предупреждает: пока Европа ограничивается санкциями и словами, Путин получает стратегическое преимущество, а момент расплаты для европейских лидеров становится все ближе.

Переговоры о мире - прорыва не произошло

Напомним, на днях спецпредставители США Стив Уиткофф и Джерад Кушнер показали российскому диктатору Владимиру Путину так называемый мирный план Трампа. Результаты этой встречи не разглашались, но в СМИ появлялась информация о том, что прорыва не произошло.

Утром 5 декабря в США закончилась встреча американской и украинской делегаций, на которой обсуждались результаты переговоров Виткоффа и Кушнера с Путиным.

На фоне интенсивных переговоров Трамп заявил, что война РФ против Украины в конце концов будет закончена.

"Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", - заявил он.

