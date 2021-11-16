В сети показали видео с места инцидента.

Под Киевом сегодня вечером произошло ДТП из-за дрифтеров, которые устроили свою выходку во время движения.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"В Лесниках (Обуховский район) чувачки на BMW входили в поворот и на выходе из него решили немного дрифтануть, но не получилось - въехали в столб", - говорится в сообщении.

После столкновения из авто выбежали два человека, сняли номерные знаки и быстро вытолкали авто обратно на дорогу, после чего скрылись.

"Этакие дрифтеры неудачники... Автор видео сообщил в полицию, но неизвестно, нашли ли их", - пишет автор публикации.

Как сообщал УНИАН, недавно киевский таксист допустил грубое нарушение правил дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора. Примечательно, что это произошло прямо под зданием СБУ в центре столицы.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован