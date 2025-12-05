В 'ПриватБанке' подешевел доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,55 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 декабря, подешевел на 5 копеек и составляет 42,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 49,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,75 гривни, а евро - по курсу 48,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 42,55 гривни. Курс евро при оплате картой 5 декабря также не изменился и составляет 49,51 гривни.

Нацбанк установил на 5 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, осталась на предыдущем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,23 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что 8-14 декабря ситуация на валютном рынке хоть и будет иметь сугубо медийные признаки "раскачиваемости", на самом деле она будет оставаться достаточно контролируемой и в меру предсказуемой. По его словам, пока отсутствуют риски "курсового хаоса".

