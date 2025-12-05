Он отметил, что в настоящее время идет поиск варианта урегулирования между РФ и Украиной.

Война РФ против Украины в конце концов будет закончена. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на церемонии включения огней на елке возле Белого дома.

Трамп подчеркнул, что из-за войны в Украине гибнут десятки тысяч солдат, и это надо остановить. США, по его словам, работают над этим вопросом.

"Надо это остановить. Мы очень упорно работаем над этим", - сказал он.

Трамп также заявил, что устанавливает мир по всему миру, регулируя войны на уровнях, которых раньше никто не видел - таких уровней может быть до восьми.

"Мы ищем еще один вариант урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я считаю, что в конце концов мы достигнем этого", выразил уверенность глава Белого дома.

Переговоры об окончании войны в Украине

Недавно США представили "мирный план" по окончанию войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов. После переговоров с украинской стороной он был несколько сокращен.

Этот план спецпредставители США Стив Уиткофф и Джерад Кушнер на днях показали российскому диктатору Владимиру Путину. Результаты этой встречи не разглашались, но в СМИ появлялась информация о том, что прорыва не произошло.

Сегодня утром стало известно, что в США закончилась встреча американской и украинской делегаций, на которой обсуждались результаты переговоров Уиткоффа и Кушнера с Путиным.

