Пара уже девять лет в отношениях.

Известная американская актриса и звезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл в четвертый раз вышла замуж.

Как пишет издание People, мужем 69-летней знаменитости стал звукорежиссер Рассел Томас, который моложе ее на 14 лет. Свадьба пары состоялась вчера, 4 декабря, в Старой ратуше Челси.

К слову, на церемонию влюбленные пригласили только самых близких людей и не делали громкого празднования.

Что известно о личной жизни Ким Кэтролл

Впервые Ким вышла замуж в 1977 году за Ларри Дэвиса. Однако пара развелась через два года. Позже актриса сыграла свадьбу с Андре Лайсоном. Их союз продлился семь лет. Третьим мужем Кэтролл стал Марк Левинсон. Однако они расторгли брак спустя шесть совместных лет.

С нынешним мужем Расселом Томасом актриса познакомилась в 2016 году в соцсети. Тогда звукорежиссер первым написал звезде, а затем пригласил на свидание. Ким иногда публикует совместные фото с избранником в Instagram.

