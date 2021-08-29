Гонщики из автоклуба "Мост" устроили нелегальные гонки на недостроенном участке трассы Север – Юг у путепровода "Поездной".

В Одессе в субботу, 28 августа, во время дрифта пострадал парень.

Об этом сообщает "Думская".

В субботу, 28 августа, гонщики из автоклуба "Мост" устроили нелегальные гонки на недостроенном участке трассы Север – Юг у путепровода "Поездной".

В ходе мероприятия молодой парень забрался на багажник автомобиля, а когда водитель начал дрифтовать, слетел с него и ударился затылком об асфальт. Вдобавок к этому водитель едва не переехал его.

На видео видно, как парню на месте оказывают медицинскую помощь. В соцсетях сообщают, что пострадавшего забрала скорая.

Других подробностей происшествия пока нет.

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Автор: Денис Прядко