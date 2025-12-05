Польша объявила в розыск двух украинцев: в чем их подозревают

По версии следствия, оба мужчины сотрудничали с российскими спецслужбами.

Польша объявила в розыск двух граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, которых подозревают в причастности к диверсиям на железной дороге. Как пишет BILD, по данным следствия, мужчины могли действовать в интересах российских спецслужб.

Отмечается, что около трех недель назад на участке железнодорожной линии Варшава - Люблин прогремели несколько взрывов. Расследование вывело правоохранителей на двух украинцев - 41-летнего Евгения Иванова, который родился в Эстонии, и 39-летнего Александра Кононова, уроженца Донецка. Их подозревают в шпионаже и совершении теракта.

По версии польских правоохранителей, оба мужчины сотрудничали с российскими спецслужбами и по их заданию взорвали железнодорожные пути примерно в 100 километрах к юго-востоку от Варшавы. После взрывов они сбежали в Беларусь. Подозрения быстро пали на Россию, поскольку по этой линии регулярно перевозят военные и гуманитарные грузы для Украины.

Прокуратура уже обнародовала фотографии мужчин и объявила их в международный розыск. Варшавский окружной суд удовлетворил ходатайство о выдаче европейского ордера на арест.

"Сразу после инцидента премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию "самой серьезной угрозой для страны с начала российского вторжения в Украину". После диверсии меры безопасности на железной дороге усилили, а отдельные ее участки теперь дополнительно охраняет армия", - пишет BILD.

Что предшествовало

Напомним, 16 ноября в Польше был поврежден участок железной дороги, по которой следуют поезда в Украину. По данным премьер-министра Польши Дональда Туска, речь идет об участке железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, который соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной.

Впоследствии стало известно, что подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые пересекли границу Польши из Беларуси этой осенью. Один из подозреваемых ранее был осужден за диверсию судом во Львове.

