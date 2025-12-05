В этом здании находятся совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

В столице Чечни в высотном здании "Грозный-сити" прогремел взрыв из-за попадания украинского дрона.

Об этом сообщают российские паблики. Они распространили снимки, на которых видно поврежденное многоэтажное офисное здание в комплексе "Грозный-Сити". По данным телеграм-канала Astra, в этом здании находятся совет безопасности Чечни, счетная палата и избирком.

В частности, на снимках видно поврежденное остекление целой секции здания на нескольких этажах.

Данные об ударе также публикуют чеченские оппозиционные каналы. Однако власти Чечни о каких-либо ударах не сообщали.

При этом аэропорт Грозного, а также аэропорты Беслана и Магаса, закрыты из-за опасности атаки дронов.

Удары по РФ

В ночь на 5 декабря дроны также атаковали порт в российском Темрюке Краснодарского края, в результате чего там возник пожар.

В российских пабликах сообщалось о поражении резервуаров с топливом и пожаре.

Кроме того, мэр Сызрани Сергей Володченков сообщил, что город подвергся атаке украинских дронов. Телеграм-каналы выложили снимки, на которых видно, что там возник пожар. Как сообщил телеграм-канал Shot, очевидцы слышали пять-семь взрывов и стрельбу.

