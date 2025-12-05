По его словам, в Белом домке были действительно уверены в том, что это будет "самая лёгкая война", которую нужно будет прекратить.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал, что в ближайшее время по вопросу завершения войны в Украине ожидаются "хорошие новости".

В интервью NBC News он заявил, что в этом вопросе достигнут большой прогресс, хотя и "не достигли финишной черты". В то же время он отметил, что сохраняет оптимизм в этом вопросе.

"Думаю, есть надежда — надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте", - заинтриговал Вэнс.

Кроме того, он назвал неспособность заключить соглашение о прекращении войны России с Украиной одним из главных своих разочарований на посту вице-президента.

"Послушайте, российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома", — сказал он.

При этом он подтвердил, что в Белом домке были действительно уверены в том, что это будет "самая лёгкая война", которую нужно будет прекратить.

"И если бы вы, знаете ли, поставили мир на Ближнем Востоке выше, чем мир в Восточной Европе, я бы сказал вам, что вы сошли с ума", - заявил он.

Мирные переговоры по Украине

Недавний визит посланцев президента США Дональда Трампа в Москву не привел ни к каким результатам, поскольку российский диктатор Владимир Путин отказался от мирного плана по прекращению войны против Украины.

После этого секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов отправились в США для проведения переговоров с американской делегацией.

В то же время издание Spiegel пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон опасается, что Соединенные Штаты могут предать Украину во время мирных переговоров с РФ. В частности в вопросе украинских территорий, оккупированных Россией. Также США могут не предоставить ясности относительно послевоенных гарантий безопасности Украины.

